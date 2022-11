Er war mit 18 Jahren der jüngste Fußballschiedsrichter der Steiermark und ist aktuell als 73-Jähriger der älteste und längstdienende Referee Kärntens: Peter Haring wird selbst jetzt in der Winterpause Hallenspiele pfeifen und im Frühjahr wieder am Rasen seinen Mann stehen. "So lange es meine Gesundheit zulässt", betont der Villacher.