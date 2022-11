In Salzburg fanden vergangene Woche die Bundesschulmeisterschaften in Cross Country statt. Die fünf Schülerinnen des Sport-Borg Lienz, Hanna Lamprecht, Pia Kollreider, Carolin Theurl, Carina Kollreider und Sarah Ausserlechner konnten sich für diese qualifizieren und vertraten das Land Tirol in der Kategorie „Oberstufe weiblich“.

Auf einer Laufstrecke von 1100 Metern mussten die Borg-Schülerinnen mit ihren 40 Konkurrentinnen drei Runden absolvieren. Hierbei mussten einige Schlüsselstellen, wie zum Beispiel liegende Baumstämme, überwunden werden. Am Ende zählte nicht die Zeit, sondern die Platzierung. Die vier besten Plätze pro Team wurden addiert. Dadurch kam das Team auf eine Summe von 74 Punkten und erreichte damit den 5. Rang.