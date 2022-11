Schülerinnen der HLW Lienz nahmen den Tag des Apfels zum Anlass Schlüsselanhänger in Apfelform zu häkeln, Informationsskripten zu verfassen und in der Schulküche diverse Apfelspezialitäten zu produzieren. Der Erlös, den der Verkauf am Aktionstag brachte, ging auf das Spendenkonto von „Urwälder in Österreich“. Es handelt sich dabei um ein Umweltprojekt, bei dem sich Besitzer klimafitter, gesunder Mischwälder (Naturwaldzellen) in Österreich dazu verpflichten, ihre Wälder für 100 Jahre vor menschlichen Eingriffen zu schützen. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser besonderen Lebensräume und damit zum Umweltschutz.