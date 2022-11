Mit den sinkenden Temperaturen werden die Nächte auf der Straße für obdachlose Menschen eine – oft lebensbedrohliche – Herausforderung. Um Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, gerade in der kalten Jahreszeit zu unterstützten, nehmen die Winternotschlafstellen in Tirol wieder ihren Betrieb auf. In Innsbruck betreibt die Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) eine Notschlafstelle, die ganzjährig geöffnet hat. In Kufstein und Lienz öffnen die TSD-Winternotschlafstellen im November.

Während die Unterkunft in Kufstein bereits diese Woche wieder ihren Betrieb aufgenommen hat, öffnet die Winternotschlafstelle in Lienz am 14. November. Insgesamt bieten die Tiroler Notschlafstellen – die vom Land Tirol unter Einbindung der Gemeinden finanziert werden – Platz für rund 130 Personen. Soziallandesrätin Eva Pawlata appelliert auch an die Bevölkerung, hinzuschauen und zu helfen: Hierfür steht die TSD-Kälte-Hotline zur Verfügung, die mit 1. November wieder ihren Dienst aufgenommen hat. Unter der Nummer 0512 21447 können rund um die Uhr Notfälle gemeldet werden – etwa wenn sich wohnungslose Personen nicht mehr selbst versorgen können oder aufgrund niedriger Außentemperaturen gesundheitsgefährdende Umstände bestehen.