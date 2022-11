"Eichholz Turtles. You are the team of my dream", singt Gabriel Rauchenbichler in der neuen Turtles-Hymne. Dass die meisterliche Hockeymannschaft aus dem Lienzer Eicholz Marketing beherrscht, haben sie bereits mit Aktionen wie einer großen Meisterfeier, dem Turtles-TV und einem eigenen Dokumentarfilm bewiesen. Nun wagen sie sich auch aufs musikalische Glatteis. "Die Idee entsprang einem lustigen Abend, als wir über eine mögliche Hymne für den Verein geredet haben", erzählt Sportdirektor und Schlagzeuger Peter Lindsberger. Im Hintergrund lief just "Happy Together" von The Turtles und schon wusste man, welches Lied es werden soll. Schnell war der Text umgeschrieben und in die Eishockeysprache übersetzt.