Er ist ein Linksfüßler, vielseitig, flink und in fast jeder Position einsetzbar. Der 14-jährige Osttiroler Armin Kasupovic lebt Fußball und gilt als aussichtsreiche Nachwuchshoffnung. Das sieht man auch beim ÖFB (Österreichischer Fußballbund) so. Erst vor wenigen Wochen wurde der junge Kicker des FC-WR Nußdorf-Debant, der derzeit als Leihspieler beim RZ Pellets WAC Wolfsborg spielt, zum Sichtungstraining nach Salzburg eingeladen und prompt in die U15-Mannschaft aufgenommen. "Ich habe sofort meine Eltern und alle, die mich kennen angerufen", erzählt Kasupovic euphorisch.