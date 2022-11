Wenn am Felbertauern Steinschlag die Straße verlegt und der Landesgeologe die Lage aus der Luft begutachten muss, passiert das über die Landeswarnzentrale (LWZ). Und wenn unter der Schneelast im halben Bezirk Lienz die Lichter ausgehen, dann schrillen – wenn auch nicht wörtlich – in einem Raum im Alten Innsbrucker Landhaus die Alarmglocken - beim Leiter der Landewarnzentrale ist Thomas Geiler.

Geiler ist zwar gebürtiger Innsbrucker, hat – ebenso wie seine Frau - aber starke familiäre Bindungen nach Osttirol. Und nicht nur das, er ist Jagdaufseher in Heinfels und Obmann des dortigen „Jagdverein Panzendorf“. Osttirol, so sagt der 41-Jährige, liefere ihm die perfekte Entspannung: „Es ist immer ein schöner Rückzugsraum mit der Familie und bei der Familie.“ Inzwischen genießt er die Natur dort nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit dem gemeinsamen 18 Monate alten Sohn.

Spezialist für Naturgefahren

Thomas Geiler studierte in Innsbruck Geographie und spezialisierte sich dabei auf Naturgefahrenmanagement und Stadt- und Regionalforschung. Nebenher arbeitete er während des Studiums unter anderem in der Messegastronomie. Nach dem Abschluss heuerte er zuerst bei einem Büro für Naturgefahren an, ehe er 2015 in den Landesdienst wechselte. Vergangenes Jahr wurde schließlich beim Land eine eigene Gruppe „Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement“ mit drei Abteilungen geschaffen. Geiler ist Vorstand-Stellvertreter der Abteilung „Leitstellenwesen und Landeswarnzentrale“ und gleichzeitig Chef der LWZ, einer von zwei Fachbereichen.

Der leidenschaftliche Jäger Thomas Geiler © KK/Privat

Der Fachbereich ist rund um die Uhr besetzt. Geiler verfügt über drei fixe Mitarbeiter und zwei Zivildiener, außerdem versehen insgesamt 17 Leute von anderen Dienststellen in der LWZ den Journaldienst. „Wir sind das behördliche Lagezentrum, erstellen ein tirolweites Lagebild. Wir erhalten Meldungen über Ereignisse und beurteilen, ob und was weiter getan werden muss“, erklärt der stellvertretende Abteilungsleiter. Wobei die LWZ nicht mit der Landesleitstelle zu verwechseln ist, bei der Notrufe auflaufen und die dann die nötigen Blaulichtorganisationen koordiniert. Die LWZ, so Geiler, arbeite mehr im Hintergrund: „Wir unterstützen die Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften bei der Abwicklung von Ereignissen.“ Das reicht vom Waldbrand bis zur Lawine.

Handy, Pager und Funkgerät

Aber auch die Zivilschutz-Sirenen werden im Bedarfsfall unmittelbar von der LWZ ausgelöst, Hubschrauber für Tot- und Lebendbergungen von Weidevieh werden ausgeschrieben, Sachverständige aus verschiedenen Fachbereichen koordiniert, Drohnen werden betrieben. Fad wird Thomas Geiler, der meist mit Handy, Pager und Funkgerät bewaffnet ist, jedenfalls nie: „Wir sind eine serviceorientierte Einrichtung des Landes. Es ist eine sehr spannende, sehr vielfältige Aufgabe.“