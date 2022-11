Spektakuläre, halsbrecherische Stunts. Das ist das Leibgericht von Fabio Wibmer. Der Osttiroler Bikestar versetzt Millionen von Menschen rund um den Globus in Staunen. Allein das Video "Wibmer's Law" aus dem Jahr 2019 kann 239 Millionen Aufrufe verzeichnen. Einer, der hauptverantwortlich dafür ist, dass wir über Wibmers Talent staunen können, ist Hannes Berger. Der Fotograf aus Virgen setzt das Radausnahmetalent wie kein zweiter in Szene und verstärkt mit seinen künstlerischen Kompositionen die sportliche Inszenierung. Gerade hat das Team Wibmer - bestehend aus zwei Filmern, Editor und Management - seinen jüngsten Streich veröffentlicht: Video Game. Der actionreiche Kurzfilm in Anlehnung an das Videospiel Grand Theft Auto spielt Großteils in Wibmers neuer Heimat an der Côte d’Azur und lässt Wibmer neben dem Bike mit dem Hubschrauber fliegen und mit dem Motorboot durchs Mittelmeer gleiten. Es ist das bis dato aufwendigste Video von Wibmer und Berger, die 2014 mit "Osttirol is my playground" ihren ersten Kurzfilm veröffentlichten.

Ursprünglich wurden drei Wochen Drehzeit einberaumt. "Dann ist es ein bisserl ausgeartet", grinst Berger, der primär mit der Glidecam unterwegs war. Es wurden sechs Monate Filmen für ein vollgepacktes 9-Minuten-Video. Zusätzlich wurde der Produktionsprozess in einem 70-minütigen Dokumentarfilm festgehalten, der gestern Premiere in Salzburg feierte. Darin ist der immense Aufwand der Crew zu sehen, die sich immer selbst übertreffen und gleichzeitig neben der sportlichen Leistung eine packende Geschichte erzählen will. Jede Szene muss mehrfach gedreht werden, bis sie sitzt - kleine und große Stürze inklusive.

Kamera statt Fernseher

Zur Fotografie gekommen ist Berger durch einen Zufall. Im Jahr 2011 war er im Elektronikmarkt auf der Suche nach einem Fernseher. Herausgekommen ist er mit einer Kamera. "Das war Intuition, ich dachte, ich probiere es aus", erzählt Berger. Künstlerisches Talent hatte sich der gelernte Tischler, der lange Zeit im Straßenbau tätig war, selbst nie attestiert. Einzig beim Firmunterricht wurde ihm von der Lehrerin bescheinigt: "Du hast kreatives Potenzial." Kurz nach seinem Kamerakauf traf er den neun Jahre jüngeren Fabio Wibmer bei einer Veranstaltung in Huben. Sie kamen ins Gespräch, es klickte sofort und fortan gingen sie gemeinsame Wege - Fabio vor und Hannes hinter der Kamera. Gemeinsam wurden sie erfolgreich und immer besser in ihrem Metier. "Unser Vorteil ist, dass wir gleich denken. Wir müssen beim Filmen nur mehr wenig kommunizieren. Fabio weiß, wie er fahren muss, um das beste Bild zu erzielen und ich weiß, wie er fährt und wo ich stehen muss. Da schaukeln wir uns gegenseitig mit Ideen auf, bis Alex, Fabios Manager, die Handbremse ziehen muss", erklärt Berger die Dynamik der beiden Osttiroler.

Osttirol, Monaco, Israel und mehr: Das Team Wibmer ist weltweit unterwegs © KK/Berger

Seit Kurzem ist Berger auch hauptberuflich Fotograf. Aufträge außerhalb seines Hauptklienten nimmt der Virger auch an, doch er weiß stets, wo seine Priorität liegt. "Wenn Fabio anruft, hat das Vorrang", erklärt Berger. Während Wibmer mittlerweile in Monaco lebt, blieb Hannes in Osttirol und wohnt nach wie vor in seiner Heimatgemeinde Virgen. Pläne für die Zukunft hat das Team Wibmer noch genügend. "Die Ideen gehen uns nicht so schnell aus", sagt Berger.