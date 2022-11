Es ist vollbracht: Im Schultz-Skigebiet St. Jakob geht es für Wintersportler heuer hoch hinaus. Nach einer Bauzeit von zwei Jahren in extremen Höhen wurde die neue 6er-Sesselbahn Leppleskofel fertiggestellt. Mit beheizten Premiumsitzen und Wetterhauben führt sie von der Talstation des ehemaligen Almspitzlifts in einer Fahrtzeit von drei Minuten auf eine Seehöhe von 2683 Metern. Es ist somit "die höchste Seilbahnanlage in Osttirol", sagt Maximilian Schultz von der Schultz-Gruppe nicht ganz ohne Stolz. "Es ist eine lässige Erweiterung und eine Verbesserung zum bestehenden Angebot. Der Probebetrieb läuft bereits", informiert Maximilian Schultz.