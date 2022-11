Innsbruck machte sich vom 27. bis 30. Oktober wieder zur Hauptstadt der Alpen in Sachen Volksmusik. Alle zwei Jahre treffen sich über 700 großteils junge Musikanten aus Österreich, Bayern, Südtirol und der Ostschweiz, um beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb ihr Talent unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer werden mit Prädikaten beurteilt und die besten Ensembles mit dem "Herma Haselsteiner"-Preis belohnt. Mit dem vielfältigen Rahmenprogramm wie Volkstanzabend, Notenausstellungen, Abschlussgottesdienst und Frühschoppen lockt der Wettbewerb jedes Mal tausende Besucher in die Landeshauptstadt. Auch das öffentliche Musizieren der teilnehmenden Gruppen auf verschiedenen Plätzen in Innsbruck mit dem Namen "Aufg’horcht" ist ein wahrer Publikumsmagnet.