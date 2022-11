Es ist ein seltsamer Anblick. Eine schöne herbstliche Landschaft in Obertilliach. Fünf Grad am Morgen, die Sonne wärmt die Gesichter, die Wiesen sind grün, die Bäume tragen herbstlich goldene Blätter. Einige Meter weiter Schnee. Hat Frau Holle ihre Betten bereits geschüttelt oder sind Schneekanonen bereits in Betrieb? Weder noch. Es handelt sich um "Schnee von gestern", der bereitgestellt wurde für Topathleten der Biathlon- und Langlaufwelt, die das Trainingszentrum in Obertilliach aufsuchen. Rund 150 bis 200 Athleten aus Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, Australien, Kanada und Bulgarien werden in den kommenden Wochen im 670-Seelen-Bergsteigerdorf trainieren.