Am 8. November 2022 gegen 13.30 Uhr wurde ein 56-jähriger slowakischer Lkw-Fahrer an der Kontrollstelle in Leisach einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Zuge der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten erhärtete sich der Verdacht, dass der 56-Jährige im Kontrollzeitraum auch die Fahrerkarte seines gleichnamigen Sohnes verwendet hat. Der Slowake stellte dies jedoch vehement in Abrede und stimmte einer freiwilligen Nachschau im Sattelkraftfahrzeug zu.