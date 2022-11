Sprichwörtlich militärisch geplant startete die Sammelaktion der Kol­pings­familie Lienz mit einem Organisationsgespräch am 18. Oktober 2022. Es folgte ein Aufruf per digitale Medien samt begleitender Mundpropaganda sowie ein Appell an das Kirchenvolk der örtlichen Stadtpfarre St. Andrä. Schon wenige Stunden später kündigte sich eine sichtbare, breite Resonanz und Hilfsbereitschaft an: Das Foyer des Lienzer Kolping­hauses füllte sich täglich mit Dutzenden Taschen, Säcken und Kartons an Hilfsgütern.