Der große Reibach geht an den E-Werken vorbei

Die eigenständigen Elektrizitätswerke in Osttirol haben den günstigsten Strompreis in Österreich. Kunden spüren die Teuerung am Markt nicht. Für Gemeindekraftwerke gibt es aufgrund längerfristiger Einspeis-Verträge ebenfalls nicht den großen Profit.