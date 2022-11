Für Sandi Lovric läuft es derzeit in der Serie A. Der Osttiroler Profifußballer musste mit seinem Team Udinese Calcio gestern zum Auswärtsspiel an die Riviera di Levante nach La Spezia. Udine reiste zwar als Favorit an, die Formkurve der Norditaliener zeigte nach dem sensationellen Saisonstart in den vergangenen Spieltagen doch etwas nach unten.