Der Theorie nach könnte es ganz einfach sein. Doch die Praxis sagt, wie so oft, etwas anderes. Zehn Osttiroler Unternehmen erarbeiteten seit 2019 mit Verkehrsplaner Markus Frewein eine Verkehrsstudie im Auftrag der Innos GmbH und Wirtschaftskammer Osttirol, um den Arbeitsweg der insgesamt 3256 Mitarbeiter zu eruieren und Verbesserungspotenzial beim Dienstweg zu orten. Die Ergebnisse zeigen, dass 85 Prozent der Mitarbeiter mit dem eigenen PKW in die Arbeit fahren- 14 Prozent davon sind zumindest Teil einer Fahrgemeinschaft.

Und das, obwohl sie oftmals in einem Umkreis von fünf Kilometern zum Arbeitsplatz wohnen. Einige von ihnen sind tatsächlich angewiesen auf das eigene Automobil. "Das betrifft vor allem Dienstnehmer, die fernab des öffentlichen Netzes am Berg wohnen oder Betreuungs- und Pflegepflichten haben. Diese Mitarbeiter werden wohl nie umsteigen können", gibt Manuela Gritzer, Projektbetreuerin von der Innos Gmbh zu bedenken. Doch subtrahiert man jene Arbeitskräfte, so könnte man - laut Studie - mit verschiedensten Lösungsansätzen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Rad - und E-Bikes, Carsharing und mehr eine Reduktion der individuell pendelnden Mitarbeiter auf 38 Prozent erreichen, im besten Fall.

13 zusätzliche Strecken wurden ausgearbeitet

Ideen für Anreize gibt es zuhauf. Unter anderem belohnen Unternehmen Mitarbeiter, wenn sie mit dem Rad zur Arbeit kommen, regulieren die Autoparkplätze, wie beim Bezirkskrankenhaus oder bieten einen E-Scooter für die letzte Meile, wie die Firma Theurl Holz. Vor Kurzem wurden zusätzliche Öffistrecken - maßgeschneidert auf die Arbeitszeiten von Schichtbetriebe - ausgelotet. 13 von ihnen misst man großes Potenzial bei. So könnte ein zusätzlicher Bus von Lienz-Peggetz nach Innervillgraten um 17 Uhr 103 Mitarbeitern das Potenzial schaffen, auf das Auto zu verzichten. Eine zusätzliche Verbindung von Prägraten nach Lienz um 3 Uhr in der Früh bietet ein Potenzial für 75 Mitarbeiter. Auch eine Verbindung von Sillian nach Spittal wurde angedacht.

Doch die Umsetzung scheint derzeit in weiter Ferne. Das Problem: Es fehlt an Buslenkerinnen und Buslenkern. Auf die Nachfrage des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) hin, der den Auftrag zur Koordination bekam, meldete sich kein Verkehrsunternehmen zurück. Die Krux an der Sache ist, dass bei einem Hin- und Retourweg eine Strecke davon meist in den Nachtstunden angesiedelt ist. "Bereits tagsüber ist es kaum möglich, zusätzliche Dienste einzuführen und bei Nightliner-Routen ist es nahezu unmöglich im Moment Lenker zu finden", erklärt Flora Oberhammer, Pressesprecherin des VVT.

Verkehrsplaner Markus Frewein sieht die Potenziale und bedauert den Busfarhermangel © Michael Schaffer-Warga

Umstieg aufs Rad ist wünschenswert

"Das ist natürlich bitter, dass es jetzt an den Busfahrern scheitert", sagt der Verkehrsplaner Frewein. Denn wenn man das Potenzial der öffentlichen Verkehrsmittel voll ausnütze, könne man klimatechnisch ein "Hosanna" singen, so der Experte. Das zweitgrößte Potenzial sieht Frewein beim Umstieg vom Auto auf das Rad. Laut Studie könnten 27 Prozent der Mitarbeiter, die unter fünf Kilometer entfernt wohnen, diesen Schritt wagen. Zum Zeitpunkt der Umfrage im Jahr 2019 lag man bei mageren sieben Prozent.

Bis Ende März läuft die erste Förderschiene für das Projekt, danach könnte man verlängern. Eine abschließende Festschrift ist nicht vorgesehen. "Doch es gibt den Willen von allen Unternehmen, eine Veränderung herbeizuführen", sagt Gritzer.