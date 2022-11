Die Innos GmbH hat gemeinsam mit der Umit Tirol am Campus Lienz und dem Osttiroler Wirtschaftspark im Rahmen eines Leader-Projektes die Initiative "Gründer:innen Hub Osttirol" ins Leben gerufen. Am Campus Lienz werden während der nächsten zwei Jahre unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema "Unternehmensgründung" partnerschaftlich organisiert. Gestartet wird mit interessanten Workshops zu relevanten und praxisnahen Themen für Gründer und Gründungsinteressierte.

Darüber hinaus wird es auch Vernetzungsveranstaltungen geben, um das gegenseitige Kennenlernen der Gründungsinteressierten oder der Jungunternehmer untereinander zu fördern. "Know-how aufbauen, sich austauschen, von Erfahrungen der anderen lernen und vielleicht sogar passende Kooperationspartner finden – das ist das Ziel. Darüber hinaus stellt die Innos über den Zugang zur Start-up-Initiative South West ein umfangreiches Netzwerk zur Verfügung", sagt Geschäftsführerin Karin Ibovnik.

Mit der Umit Tirol am Campus Lienz konnte ein kompetenter wissenschaftlicher Partner für die Umsetzung gefunden werden. "Die Umit sieht sich dabei als anwendungsbezogene Brückenbauerin in die Industrie, Gesundheitsversorgung, Gesellschaft und Wirtschaft. So soll mit dem Gründer Hub ein erster Netzwerkknoten aufgebaut werden", sagt Silvester Wolsegger, Standortleiter am Campus Lienz. Derzeit gibt es kein Angebot in Osttirol, das speziell auf Gründungsinteressierte abzielt und diese zusammenführt.

Der Auftakt und Start erfolgt am 17. November mit dem ersten Gründerworkshop zum Thema "Social Media", gefolgt vom nächsten Workshop am 1. Dezember zum Thema "Die Google-Welt". Alle Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich. Einfach anmelden und vorbeischauen.