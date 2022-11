Modernste Geräte in Krankenhäusern: Für die Versorgung und Vorsorge der Menschen sind sie, obwohl exorbitant in den Kosten, längst kein Luxus mehr. Im Lienzer Spital haben ältere Geräte so gut wie ausgedient. Ein neuer Computertomograf (CT) und ein neues Magnetresonanzgerät sollten so gut wie schon in der Röntgenabteilung stehen. Doch: Die Ausschreibung für die beiden Geräte ging daneben.