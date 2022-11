Das starke Unwetter in der Galitzenklamm in Amlach 2018 hat zumindest eine gute Sache mit sich gebracht: den Weg der 24er-Hochgebirgsjäger. Als der heftige Regen damals massive Schäden in der Klamm und ihrer Infrastruktur anrichtete, war es das österreichische Bundesheer in Form des Jägerbataillons 24, das zum Assistenzeinsatz ausrückte. Bei Gesprächen im Zuge der Aufräumarbeiten kam es zur Idee, einen Steig vom Bundesheer errichten zu lassen. Das Jägerbataillon kann auf eine spezialisierte Expertise im Bereich der Klettersteige verweisen und so kam es zum Auftrag durch die Alpinplattform, dem Betreiber der Galitzenklamm. "Für mich ist das einer der schönsten Klettersteige Österreichs", schwärmt Werner Frömel, Obmann der Alpinplattform bei der Eröffnung.