Es ist eine kleine Aufregung, wenn Dekanatsjugendleiterin Petra Egger mit ihrem Aufnahmegerät in die Mittelschule Egger-Lienz kommt, um die Stimmen der Schüler aufzunehmen. „Manche sind nervös und versprechen sich, was aber kein Problem ist", betont Petra Egger. Jede Schüler hat alle Zeit, die gebraucht wird, um eines der ältesten Gebete des Christentums, das „Gegrüßet seist du Maria“ unter Erwähnung der Namen der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres in das Mikrofon zu sprechen.

Dieses Jahr wurde für 150 Verstorbenen auf diese Weise, um die Fürbitte Mariens gebeten. Vorbereitet wurden die Schüler von der Religionslehrerin Michaela Steiner. „Ich möchte, dass die Schüler erfahren und erleben, was es persönlich bedeuten kann, für andere durch ein Gebet da zu sein.“ Die jungen Osttiroler freuen sich über die persönliche Wertschätzung, die sie erfahren und die Würde, die sie dem Gedenken an die Verstorbenen mit ihren Stimmen geben.

Die Fürbitten, die mit Musik unterlegt wurden, sind zu Allerheiligen auf dem Stadtpfarrfriedhof St. Andrä, am Friedhof in Leisach und am Friedhof in Tristach zu hören. Bereits zum vierten Mal wurde diese Form des Gedenkens zu Allerheiligen von Michaela Steiner und Petra Egger durchgeführt. Egger lädt die Pfarren des Dekanats Lienz ein, sich 2023 zu beteiligen, um gemeinsam dieses innovative Projekt junger Menschen auszuweiten. Interessierte können mit Peter Egger Kontakt aufnehmen: Telefon: 0676-87307898, E-Mail: dekanatsjugend.lienz@dibk.at;