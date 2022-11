Die Mozartstadt Salzburg war vom 21. bis 23. Oktober Schauplatz für das Trailrunning Festival. Für das Läuferherz standen sieben Bewerbe zur Auswahl. Rund 1500 Teilnehmer hieß neuer Teilnehmerrekord. Unter den Teilnehmern war auch der Osttiroler Ortner Mario von der LG Hochpustertal Felbertauernstrasse vertreten. Er nahm am Panoramatrail (6,5 Kilometer) und am Gaisbergtrail (23,9 Kilometer) teil.

Entlang des Panormatrails sind die verschiedensten Salzburger Facetten seh- und spürbar. Pünktlich um 16.25 Uhr angepeitscht vom Moderator und dem Publikum erfolgte der Start. Die rund 130 Teilnehmer machten sich flotten Schrittes auf die Runde. Ortner klassierte sich in einem beherzten Rennen mit einer Zeit von 26 Minuten und 7 Sekunden auf dem hervorragenden 2. Gesamtplatz, der gleichbedeutend den Sieg in seiner Altersklasse repräsentierte.

Ortner holte alles aus sich heraus

Der Gaisbergtrail mit seinen Highlights, dem Kapuzinerberg inklusive dessen gefürchteten 1720 Stufen, als auch der Kühberg, sowie der Gaisberg rundeten das Wochenende unter dem Motto City Flair und Mountainair ab. Die anspruchsvolle Strecke setzte den Athleten mächtig zu und ist gleichzeitig Reiz, um nach einer langen Saison nochmals alles aus seinem Körper heraus zu holen. Überglückliche Gesichter prägten die Ziellinie am Kapitelplatz in Salzburg. Ortner lieferte wieder ab und belegte in einem starken Feld den beachtlichen 18. Gesamtrang von rund 350 Läufern.

"Trotz meiner heuer sehr geringen Trainingszeit verlief die Saison mehr als zufriedenstellend", sagt der Abfaltersbacher und freut sich nun auf die wohlverdiente Laufpause, um wieder Kraft zu tanken für die kommenden Aufgaben.