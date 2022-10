Jüngste Umfragen sehen Dominik Wlaznys Bierpartei bei 10 Prozent in den Umfragen zur Nationalratswahl. Der Musiker, welcher bei der Präsidentschaftskandidat beachtlich abgeschnitten hat, ist auch Kabarettist. Sein Programm "Gschichtldrucker" spielt er am 9. Februar 2023 in Lienz. Der Vorverkauf ist eröffnet. Karten gibt es im Bürgerservice-Büro der Stadt Lienz in der Liebburg. Die Karte kostet im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.

Weitere Infos