Das "Packlfliegen" am Nationalfeiertag hat beim Modellfliegerclub (MFC) Lienz bereits langjährige Tradition. Es ist dies der offizielle Abschluss der Flugsaison – veranstaltet in Form eines Wettbewerbes.

Ziel ist es, mit Seglern/Elektroseglern in vier Durchgängen eine möglichst punktgenaue Landung zu absolvieren. Zuvor jedoch muss das Modell noch heil durch ein enges Tor ge­steuert werden. Da kann es schon einmal vorkommen, dass ein Flugzeug unliebsame Erfah­rungen mit den Torstangen macht. Namensgeber für diese Veranstaltung ist das "Packl", welches jeder Teilnehmer als Nenngeld gibt. Bei der Siegerehrung sucht sich der Pilot in der Reihen­folge der Wertung sodann seinen Preis aus dem Paketberg aus.

Die beiden MFC-Lienz Mitglieder Jakob Homolar (links) und Theo Schuster beim Start ihres Elektroseglers © Markus Kozubowski

Die kleinste Distanz zwischen Messpunkt und Segler schaffte heuer Kurt Sporer aus Innsbruck mit unglaublichen sieben Zentimetern. Sieger in der Gesamtwertung (und gleichzeitig Jugendsieger) war Manuel Gomig (MFC-Lienz) vor Kurt Sporer (MBG Hall) und Karlheinz Zink (MFC-Lienz). Bei den Jugendlichen sicherten sich Manuel Gomig und Mario Dietrich die ersten beiden Plätze. Dritter wurde Michael Jenkner junior. In der Seniorenwertung siegte Kurt Sporer vor Karlheinz Zink und Werner Stanglechner. Dieser Ziellandewettbewerb mit heuer 23 Teilnehmern läutet das offizielle Ende der Flugsaison am Modellflugplatz ein.

Der MFC-Lienz mit seinem Obmann Arne Hils hat aktuell 57 Mitglieder, davon 12 Jugendliche. Die Jugendarbeit liegt dem Lienzer Modellfliegerclub besonders am Herzen. Daher gibt es eigene Trainer am Flugplatz, die den Jugendlichen diese interessante und vor allem sinnvolle Freizeitgestaltung näherbringen.

In den kommenden Monaten wird weiterhin – je nach Witterung - fleißig trainiert, geflogen und gebaut. Für die kommende Flugsaison sind schon wieder einige Veranstaltungen geplant.

Martin Strieder bei der Abstandsmessung zwischen Flugmodell und Bodenmarkierung. Im Hintergrund das Tor, das während der Landung durchflogen werden muss © Markus Kozubowski

Obmann Stv. Walter Homolar, Kurt Sporer (2. Platz), Manuel Gomig (1. Platz), Karlheinz Zink (3. Platz), Obmann Arne Hils © Markus Kozubowski