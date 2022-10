In den vergangenen drei Wochen ist im Boulderraum Sillian viel Schweiß geflossen. Die Vorbereitungen für die 5. Bouldermeisterschaft, die nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder über die Bühne ging, liefen auf Hochtouren. Dafür mussten alle Griffe abmontiert und geputzt werden. Beinahe täglich wurde an den Bouldern gebaut, geklettert und verbessert, damit interessante und vielseitige Bewegungsprobleme entstehen konnten. So sind 70 neue Boulder mit Unterstützung von Engelbert Fuchs vom Kletterzentrum Innsbruck entstanden. Die Routenbauer Alexander Strasser, Christian Bodner, Hubert Walder, Manuel Leiter, Manuel Scarcia, Rafael Walder und Roman Weitlaner haben am Ende die besten 26 Boulder für die diesjährige Meisterschaft ausgewählt.

33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen an den Start. In der Qualifikation hatten die Athletinnen und Athleten vier Stunden Zeit, die Boulderprobleme zu lösen. Der Schwierigkeitsgrad war dabei nicht bekannt, wodurch die Spannung stieg.

Anschließend wurden die Qualifikationsboulder-Scorecards ausgewertet und die besten fünf Damen und Herren fürs Finale herausgefiltert. Anschleßend wurde für das Finale eigene Boulderprobleme gebaut, damit die Finalisten keine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Sie bekamen lediglich ein paar Minuten Zeit, sich die Boulder anzusehen. Dabei durften die Griffe aber nicht berührt werden. Während ein Athlet kletterte, mussten die anderen Finalisten in die „Iso-Zone“, wo sie isoliert waren und nicht zusehen konnten.

Johanna Klaunzer, Maya Klaunzer, Madlen Marinelli © Privat

Nach zwei spannenden Durchgängen standen die Sieger fest. Bei den Damen siegte Maya Klaunzer, die als einzige eine „Top-Wertung“ im Finale der Damen erreichen konnte. Hinter ihr reihten sich Johanna Klaunzer und Madlen Marinelli ein.

Bei den Herren wurde insgesamt dreimal „Top“ geklettert. Simon Wolsegger holte sich den Titel vor Marvin Resinger und Eduard Bacher. Die Plätze auf dem Stockerl wurden mit „essbaren Pokalen“ in Form von Laugengebäcke der Nummern 1, 2 und 3 von der Bäckerei Gruber gekürt.