Mit seiner Ausstellung "Global 500" über den Entdecker und Seefahrer Ferdinand Magellan will der Dölsacher Künstler Lois Fasching die Geschichte des Kolonialismus sowie dessen noch immer präsente Auswirkungen in der Gegenwart ins Rampenlicht stellen. Diese Ausstellung ist seit Frühjahr 2022 im Schloss Tirol in Meran zu sehen und machte jetzt einen Exkurs in das Herz der europäischen Demokratie: nach Brüssel.