"Allahu akbar“ – Gott ist groß“ tönte es über Monate mehrmals täglich in einem Raum neben dem Geburtshaus von Albin Egger in der Schweizergasse. Ein Raum dieses Gebäudes wurde an den Verein „NEU LIENZER Kultur und Sportverein“ vermietet. Dass diese Lokalität von Moslems als Gebetsraum genutzt wird, war so nicht definiert. Im Sommer dieses Jahres sorgte der Lärm im Bereich des Gebäudes für Kritik von Anrainern. Gegen 23 Uhr nachts und um 4 Uhr früh trafen Männer ein, es wurde laut, bevor sie sich zum Gebet in den Raum begaben.