Neues wagen, aber Altes wahren. Diese Botschaft wurde dem Publikum an zwei besonderen Konzertabenden im Tauerncenter in Matrei innovativ vermittelt. Das Gemscheinschaftsprojekt der beiden Gemeinden Kals und Matrei – unter dem Motto „Tradition trifft Innovation“ war ein voller Erfolg. Hunderte, musikbegeisterte Menschen folgten der Einladung – ein ausverkauftes Tauerncenter an zwei aufeinanderfolgenden Abenden ist mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit.