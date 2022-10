Während der Corona-Pandemie war die Tiroler und damit auch die Osttiroler Industrie eine starke und verlässliche Säule der Wirtschaft. Mit ihren knapp 40.000 Mitarbeitern, die in dieser schwierigen Zeit durchgearbeitet haben, hat sie einen extrem wichtigen Beitrag zur Stabilisierung geleistet. Den „Dank“ für diesen Einsatz bekommen nun die heimischen Industriebetriebe präsentiert, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Auftragsschwankungen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind und deshalb um Kurzarbeitsbeihilfe angesucht haben. Davon betroffen ist bislang die Firma Ego in Heinfels.