Von einer angekündigten Coronawelle im Herbst ist in Osttirol derzeit nichts zu spüren. Während vor einem Jahr die Zahl der Infektionen in die Höhe schnellte, ist das Ausmaß heuer gering. Aktuell gibt es im Bezirk 260 Coronainfizierte. Damit ist Osttirol im Tiroler Bezirksvergleich an drittletzter Stelle. Nur Reutte und Landeck haben weniger registrierte Infektionen. In Innsbruck-Land sind 940 Coronafälle gemeldet.