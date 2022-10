Mit 24. Oktober trat die 3. Novelle der 2. Covid-19-Basismaßnahmenverordnung in Kraft. "Nach dieser Verordnung sind die Krankenhäuser in Österreich weiterhin verpflichtet, die 3G-Regel für das Betreten von Krankenhäusern für Patienten und Besucher aufrechtzuerhalten", heißt es in einem Schreiben des Bezirkskrankenhauses Lienz.

Dies bedeutet, dass jeder Patient und jeder Besucher einen 3G-Nachweis führen muss. Es gelten folgende Ausnahmen:

Medizinische Notfälle

Die Begleitung minderjähriger PatientInnen

Die Begleitung unterstützungsbedürftiger PatientInnen

Begleitperson im Fall einer Entbindung

Besuche von palliativ betreuten oder sterbenden PatientInnen

Besuche bei kritischen Lebensereignissen

Besuche von intensivpflichtigen PatientInnen

Allerdings gilt auch für diese Ausnahmen die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske innerhalb geschlossener Räume. Wer nicht mehr über einen gültigen Grünen Pass verfügt, muss demnach im Regelfall vorlegen:

einen Antigen-Test, der von einer anerkannten Stelle durchgeführt wurde, welcher nicht älter als 24 Stunden ist oder

einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist oder

ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigen-Tests zur Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf oder

einen Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARS-CoV-2 oder

eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde.

"Viele unserer Patienten und Besucher gehen irrtümlicherweise davon aus, dass es im Krankenhaus keine Zutrittsbeschränkungen mehr gibt. Wie oben ausgeführt, wird es dennoch weiterhin die genannten Zutrittsbeschränkungen geben und am Eingang erfolgt weiterhin eine Zutrittskontrolle bei jeder Person, die das Krankenhaus betritt. Dabei wird die 3G-Regel überprüft", lässt Martin Schmid, Leiter des "Covid-19-Krisen- und Einsatzstabes" im BKH Lienz wissen.

Die 3G-Regel als Zutrittsbeschränkung gilt weiterhin ausdrücklich nicht für Notfälle.