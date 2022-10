Seine diesjährige Jahreshauptversammlung hielt der Privatvermieter Verband Tirol am 19. Oktober im Gradonna Mountain Resort in Kals am Großglockner ab. 110 Vermieterinnen und Vermieter waren aus allen Tiroler Bezirken mittels Bus angereist. „Unsere Jahreshauptversammlung fand das erste Mal in Osttirol statt, und die angereisten Gäste zeigten sich von der Schönheit des Bezirkes und vor allem auch vom ausgezeichneten Ambiente im Gradonna am Fuße des Großglockners begeistert“, sagt Obfrau Theresia Rainer.