Am 24. Oktober 2022, gegen 20 Uhr, setzte ein 17-jähriger deutscher Staatsbürger einen Notruf ab, wobei er angab, dass sich er und seine 18-jährige deutsche Begleiterin in Ainet unterhalb des Barrensees im Bereich der Schobergruppe beim Prijakt auf einem Steig in einer Seehöhe von circa 2700 Metern in einer alpinen Notlage befinden. Die beiden wollten in einem Zelt übernachten, jedoch zerriss der starke Wind das Zelt. Aufgrund von Starkregen waren beide Alpinisten durchnässt und der Mann konnte aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr selbständig absteigen. "Sie hatten extremes Glück, denn der Handyempfang in dieser Gegend ist äußerst schwach", sagt Thomas Zimmermann, Einsatzstellenleiter der Bergrettung Lienz, der selbst vor Ort war.