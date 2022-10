Am 20. Oktober wurden in Kitzbühel die Tiroler Schulmeisterschaften im Cross Country ausgetragen, an dem auch vier Schulen aus dem Bezirk Lienz teilnahmen. Der Wettkampf wurde als Teambewerb ausgetragen. Jede Mannschaft konnte mit fünf Läuferinnen bzw. Läufern an den Start gehen, die jeweils schnellsten vier davon kamen in die Wertung.