Einen Schuhkarton voller Geschenke für ein Not leidendes Kind in Ost- bzw. Südosteuropa packen und unvergessliche Weihnachtsfreude bereiten: Dazu ruft die Gemeinde Hermagor auf. In der Stadtbibliothek Hermagor liegen Info-Flyer inklusive Geschenkideen und einer Packanleitung auf (siehe unter www.die-samariter.org).