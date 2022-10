In Ainet ging der diesjährige Osttiroler Landjugendtag über die Bühne. Er stand unter dem Motto "I am from Osttirol – do bin i hea … do kea i hin". Eröffnet wurde der Festakt mit einer kleinen Theatervorstellung. Damit wollte man einmal mehr klarmachen, dass man in Osttirol alles hat, was man zum Leben braucht. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die Ehrung der aktivsten Ortsgruppe durch Bezirksleiterin Barbara Preßlaber und Bezirksobmann Clemens Girstmair. Den fünften Platz erreichte dieses Jahr Lavant, hinter den letztjährigen Siegern Patriasdorf.