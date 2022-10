Im 95. Lebensjahr ist der Lavanter Altbürgermeister Josef Hanser zu Gott heimgekehrt, wie es in der Parte heißt. Der gläubige Lavanter war Träger des päpstlichen Ehrenzeichens Pro Ecclesia et Pontifice und wurde mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet.

In seiner aktiven politischen Tätigkeit in der Gemeinde war Hanser 30 Jahre lang - von 1962 bis 1992 - im Gemeinderat vertreten. 24 Jahre davon war er 1968 bis 1992 Bürgermeister von Lavant. Von 1986 bis 1998 war Hanser, der mit Vulgonamen Wachtschneider hieß, zudem Obmann des Gemeindeverbandes Abfallwirtschaftsverband Osttirol. Ganze 78 Jahre lang war Josef Hanser Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lavant, FF-Kommandant-Stellvertreter von 1968 bis 1973 und seit 1992 Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lavant.

Mit Fleiß, Arbeit und Weitsicht für die Gemeinde

In der Gemeinde wurden in seiner Zeit als Bürgermeister viele wertvolle Vereine gegründet und zukunftsweisende Grundsteine für die Dorfentwicklung gelegt, welche bis heute ein fester Bestandteil der

Dorfgemeinschaft sind. Hanser hat in der Gemeindestube, in den Vereinen und Institutionen zeitlebens mit viel Fleiß, Arbeit und Weitsicht das dörfliche und kirchliche Leben gestaltet und mitgetragen. Die Gemeinde Lavant verliert mit ihm eine verdienstvolle Persönlichkeit. Hanser hinterlässt vier Töchter, einen Sohn sowie Enkel- und Urenkelkinder.

Am Dienstag, den 25. Oktober wird Josef Hanser zu seiner letzten Ruhe von der Pfarrkirche Lavant zum Lavanter Kirchberg geleitet.