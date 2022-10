Nacht der 1000 Lichter

Montag, 31. Oktober, Bezirk Lienz.



Am Abend des 31. Oktober erstrahlen in vielen Pfarren tausende Lichter, die auf das Allerheiligen Fest einstimmen.

Diese Kirchen in Osttirol sind dabei:

Dekanat Lienz:

Pfarrkirche Oberlienz, 18 bis 22 Uhr

Pfarrkirche Nußdorf, 18 bis 21.30 Uhr

Pfarrkirche St. Marien, 19.30 bis 22.30 Uhr

Pfarrkirche Amlach, 18 bis 22 Uhr

Pfarrkirche Mittewald, 18 bis 21 Uhr

Dekanat Sillian:

Pfarrkirche St. Andrä Abfaltersbach, 19 bis 22 Uhr

Pfarrkirche Tessenberg, 19 bis 21 Uhr

Kirche Panzendorf St. Peter und Paul, 18.45 bis 22 Uhr

Kirche Maria Himmelfahrt Sillian, 20 bis 22 Uhr

Kirche St. Leonhard Kartitsch, 19 bis 21 Uhr

Kirche St. Ulrich Obertilliach, 19 bis 20 Uhr

Dekanat Matrei:

Pfarrkirche St. Alban Matrei, 19 bis 22 Uhr.

Frauenbilder LIENZ

Montag, 31. Oktober bis Freitag, 4. November, Stadtlabor, 9 bis 12 Uhr. Am Dienstag, 1. November geschlossen.



Die Ausstellung basiert auf der großen Schau "Frauenbilder" (2019), die im Rahmen des EU-Interreg-Projekts "Lichtbild" gezeigt worden ist. Der geschärfte Blick bei "Frauenbilder LIENZ" liegt ausschließlich auf der Bezirksstadt und den weiblichen Generationen der Familie Kneußl einerseits sowie den persönlichen Stationen im Werdegang von Olga Egger anderseits.



"Frauenbilder" zu sehen im Stadtlabor Lienz © KK/Veranstalter

3 Major & Tirolerisch g´spielt

Mittwoch, 2. November, Kirche zur Hl. Familie in Lienz, 20 Uhr.



Das Trio "3Major" setzt sich aus den Kalserinnen Carmen Wischounig, Leonie Huter und Elena Kerer zusammen. Begleitet wird das junge Gesangstrio von der Nordtiroler Band "Tirolerisch g´spielt".

Blutspenden

Mittwoch, 2. November, Kultursaal Debant, 15 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Blutspendeausweis und Lichtbildausweis nicht vergessen.

"Malerei"

Donnerstag, 3. November, DolomitenBank Galerie, 19 Uhr.



Der Künstler Michael Hedwig lädt zur Vernissage seiner Ausstellung "Malerei". Hedwig wurde 1957 in Lienz geboren, er übersiedelte 1974 nach Wien, wo er an der Akademie der bildenden Künste die Malerei studierte. Nach seinem Diplom gründetet er sein Atelier. Namhafte Auszeichnungen und internationale Ausstellungen zieren seinen Werdegang.

Die Ausstellung ist vom 3. November bis 27. Jänner in der Dolomiten-Galerie zu den Banköffnungszeiten zu besichtigen.

Ausstellung des Künstlers Michael Hedwig © KK/Martin Lugger

Babymassagekurs

Donnerstag, 3. November, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 20 Uhr.



Informationsabend für Eltern unter der Leitung von Anita Berger. Die Babymassagenkurse finden am 4.11. und am 11.11. statt. Info und Anmeldung ist unter (04852) 613 22 oder unter office@ekiz-lienz.at möglich.

Tabuthema Schwangerschaftsabbruch

Freitag, 4. November, Bildungshaus Osttirol, 19.30 Uhr.



Seit fast einem halben Jahrhundert sind Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Voraussetzungen in Österreich straffrei. Dass konservative Höchstrichter das Recht auf Abtreibung in den USA kippten, befeuerte auch hierzulande eine schwellende Debatte. Die Expertinnen Eva Pawlata, Brigitte Schieder, Daniela Karall und Maria Radziwon nehmen die aktuelle Situation unter die Lupe und schildern von ihren Erfahrungen mit Betroffenen.

Keine Anmeldung erforderlich.

Buchpräsentation

Samstag, 5. November, Gemeindesaal Kartitsch, 17 Uhr.

Hermann Glettler ist seit 2017 Bischof von Innsbruck. Seine fesselnden Predigten sind allseits bekannt. Auf Einladung der Raumschmiede präsentiert er sein Buch "Dein Herz ist gefragt" in dem es um spirituelle Orientierung in nervösen Zeiten handelt.

M.S.