59 Siege, 36 Zweite, 33 Dritte, dazu die ganzen Titel in der Allgemeinen Klasse wie Staatsmeister, Alpenländerkönig, zwei Mal Ländersieger, acht Hogmoarsieger, Alpencupsieger und füng Tiroler Meistertitel sowie Schüler Vizealpenländerkönig und Schülerhogmoar - die Bilanz der heimischen Ranggler ist eine für die Geschichtsbücher. Zum 14. Mal in Folge wurden die Ranggler der Sportunion (SU) Raika Matrei Vereinspunktesieger des gesamten Alpenraumes mit 400 Zählern heimsten sie fast doppelt so viele Punkte ein wie die Verfolgervereine Piesendorf, Pongau, Saalbach und Zillertal.