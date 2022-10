Am Nachmittag des 23. Oktober 2022 startete ein 26-jähriger Österreicher beim Paragleiter-Startplatz "Ebnerfeld" im Bereich der Faschingalm auf einer Seehöhe von rund 1500 Metern einen Paragleitflug. Beim Landeanflug am Landeplatz in Gaimberg klappte in einer Flughöhe von circa vier Metern plötzlich der Schirm zusammen und der Mann stürzte auf das darunter befindliche, weiche Ackerland ab.