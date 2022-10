Auf frischer Tat ertappt wurde Freitagnachmittag eine Ladendiebin in einem Geschäft in Lienz. Die Ungarin wollte drei Kapuzenpullover entwenden. Mit einer Nagelschere schnitt die 43-Jährige aus den Kleidungsstücken zuvor die Diebstahlsicherung heraus und versteckte diese in der Umkleidekabine.

Im Zuge der Ermittlungen konnten von den Polizeibeamten mehrere Reinigungsartikel und Hotelinventar im Wert eines niedrigen, vierstelligen Eurobetrages im Pkw der Verdächtigen sichergestellt werden. Diese hatte die Frau während ihrer Tätigkeit als Zimmermädchen von Mai bis Oktober in einem Hotel in Matrei entwendet. Nach Ende der Saison wollte sie diese in ihre Heimat bringen.