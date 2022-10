Gleich zwei Unfälle im Straßenverkehr ereigneten sich Freitagabend in Osttirol. Der erste kurz vor 18.30 Uhr im Gemeindegebiet von Assling. Ein 20-jähriger Mann war zu diesem Zeitpunkt mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen "Crossmotorrad" ohne Licht auf dem Drauradweg unterwegs. Auf dem Sozius befand sich eine 17-jährige Jugendliche.

Polizisten, die gerade auf Streife waren, wurden auf das Motorrad aufmerksam und wollten den Lenker anhalten. In diesem Moment beschleunigte der 20-Jährige das Fahrzeug massiv und kam im Bereich einer Brücke in einer leichten Linkskurve zu Sturz. Der Lenker und die 17-Jährige stürzten in das rund fünf Meter tiefer liegende Bachbett und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Nach der Erstversorgung durch die alarmierte Rettung und dem Notarzt wurden die Verletzten in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Der 20-Jährige wurde zur Überwachung stationär aufgenommen. Die 17-Jährige wurde in das LKH Klagenfurt überstellt.

Gegen Steinmauer geprallt

Der zweite Unfall geschah kurz vor 20.45 Uhr auf der Villgratental-Landesstraße (L 273) im Gemeindegebiet von Innervillgraten. Ein 19-Jähriger kam mit seinem Motorrad über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen einen Holzzaun und eine Steinmauer.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Mann und das Motorrad zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung von der Rettung Sillian ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.