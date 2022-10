In einem feierlichen Festakt wurden am vergangenen Freitag 27 Junglehrerinnen und Junglehrer, darunter auch die drei Osttiroler Margarita Ram-Wallensteiner aus Iselsberg-Stronach, Julia Kraler aus Sillian und Matthias Schett aus Heinfels, graduiert. Ein ganz besonderer Tag im Leben der Alumni, der das Ende des Studierendenlebens bezeichnet. Die meisten Absolventen stehen bereits im Beruf und können sich nun also ganz der Lehrertätigkeit widmen: 24 Studierende im Masterstudium Lehramt Primarstufe, zwei Studierende im Bachelorstudium Lehramt Fachbereich Ernährung und Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung sowie ein Studierender im Masterstudium Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung erhielten ihre Graduierungsdekrete.

Das Rektorat der PH Tirol mit Rektorin Regine Mathies, Vizerektorin für Studienangelegenheiten Margit Raich und Vizerektorin für Forschungs- und Entwicklungsangelegenheiten Irmgard Plattner verlieh den gefeierten Kandidaten im stimmungsvollen Ambiente des Großen Hörsaals der PH Tirol ihre Master- und Bachelorurkunden.

Plattner berief sich in ihrer Rede auf Immanuel Kant mit seinem Essay „Was ist Aufklärung“ (1784), um die Relevanz des Masterstudiums hervorzuheben: „Was seit Jahrhunderten für Universitäten gegolten hat, ist für Pädagogische Hochschulen mit dem Masterstudium, das es erst seit kurzem gibt, etwas Neues: 'Wage es, zu wissen'. Für die Hochschule sind Sie, liebe Absolventen, eine neue Generation. Eine der ersten, die den Masterabschluss absolviert und sich eine damit verbundene wissenschaftliche Erkenntnis erarbeitet hat."

Vizerektorin Irmgard Plattner, Absolventin Margarita Ram-Wallensteiner, Rektorin Regine Mathies, Vizerektorin Margit Raich, Institutsleiter Markus Schöpf © Vandory/PH Tirol

Vizerektorin Irmgard Plattner, Betreuerin Elisabeth Daxer, Absolventin Julia Kraler, Rektorin Regine Mathies, Vizerektorin Margit Raich, Institutsleiterin Karoline Graswander-Hainz © Vandory/PH Tirol