Ist es cool, Koch oder Kellner zu sein? Ja, meint man zumindest beim Hotel Rauter in Matrei in Osttirol an. „Nur wenn wir in einer Region gemeinsam an einem Strang ziehen, kann man die positive Stimmung erzeugen, die es braucht, um erfolgreich Tourismus zu machen“, meint Hausherr Michael Obwexer. Deshalb lädt er nun junge Osttiroler in sein Haus, um sie davon zu überzeugen.

So veranstaltet er für den Polytechnischen Lehrgang als auch für die Neue Mittelschule ausführliche Betriebsbesichtigungen bei denen die möglichen Lehrberufe in seinem Betrieb den Schülern anschaulich präsentiert werden. Küchenchef Max van Triel zeigt den Jugendlichen dabei, wie es einer Restaurantküche zugeht. Der Haubenkoch zaubert ihnen dabei bei einem Schaukochen auch immer gleich ein paar Gerichte den Teller.

Aktion fruchtet bereits

Die alljährlichen Schnuppertage sind auch dementsprechend erfolgreiche. Es melden sich zahlreiche Schüler für das Berufspraktikum im Poly beim Rauter. Ein Mädchen im ersten Lehrjahr und ein Bursch im zweiten Lehrjahr stammen aus der Atkion und verstärken nun Max von Triels Küchenmannschaft. Sie sind auf alle Fälle überzeugt, dass es cool ist, Koch oder Kellner zu sein.