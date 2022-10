"Gas, Gas, Gas", rief ich meinem Bruder vor ziemlich genau acht Jahren zu. Er begleitete mich an diesem grauen und kalten Herbsttag dankenswerterweise auf meiner Reportage zu den streng geheimen Bond-Dreharbeiten nach Obertilliach. Und er rettete mich, indem er bereits im Auto auf mich wartete. Ich flüchtete vor mehreren relativ strengen und groß gebauten Security-Mitarbeitern, welche die Aufgabe hatten, Menschen mit Kameras davon abzuhalten, ebendiese in unmittelbarer Nähe der Drehorte zu verwenden. Ich flüchtete aus Obertilliach.

Es war ungewohnt in Obertilliach nicht willkommen zu sein. Schließlich war es schon damals jener Ort, der mithilfe des Tourismus sein Geld damit verdiente, andere Menschen willkommen zu heißen. Und es war ungewohnt nicht willkommen zu sein, weil ich hier in Obertilliach auch die ersten Monate meines Lebens verbracht habe und schließlich halber "Tillga" bin.

"Bürgersitzung" beim Andreas

James Bond in Obertilliach: Offiziell hat es die Obertilliacher Gemeindeführung damals im Zuge einer "Bürgersitzung" gemacht. Als Journalist war ich damals nicht eingeladen - teilgenommen habe ich trotzdem. Gesehen wurde ich zwar nicht gerne, ich durfte aber bleiben. Der Deal: Nicht alle Details durfte geschrieben werden. Es war im Hotel Andreas, als das Filmteam und der Bürgermeister erklärten, wie die kommenden Wochen ablaufen werden. Die meisten Obertilliacher erfüllte die ganze Sache mit Stolz. Viele verdienten gutes Geld mit Bond, etwa indem sie Grundstücke vermieteten. Kritik gab es auch, zum Beispiel vom Skischulbetreiber, der sich ärgerte, weil man für Daniel Craig und Co. die Skipisten teilweise sperren musste.

In Obertilliach war man sich damals einig, dass es eine einmalige Chance ist, das Dorf in der Welt bekannt zu machen. Weltbekannt wurde Obertilliach nur in Österreich. Aber das macht nichts, heute 007 Jahre später ist Obertilliach wieder der kleine, feine Ort, in dem jeder willkommen ist.