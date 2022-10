17 Jahre musste der heimische Skifan auf einen Weltcupeinsatz einer Osttirolerin warten. Damals bestritt die Kartitscherin Tanja Schneider ihr letztes Rennen.

Am Samstag, 22. Oktober, ist es endlich soweit. Nachdem sich die Zillertalerin Stephanie Brunner beim Training eine Knieblessur zuzog und auf einen Start am Rettenbachferner in Sölden verzichten muss, bestreitet die 21-Jährige Sophia Waldauf aus Abfaltersbach, die stets mit ihrem Trainingsfleiß punktet, mit dem Riesenslalom ihr erstes Rennen im Konzert der Großen.

Kindheitstraum

„Seit vielen Jahren fahre ich Skirennen, und es war für mich immer ein großer Wunsch, im Weltcup starten zu können. Nun ist mein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Mehr noch: Ich möchte sowohl meine Chance nutzen als auch natürlich so gut wie nur möglich und vor allem befreit fahren,“ so die Angehörige des ÖSV-B-Kaders.

Neben dem Einsatz der Pustertalerin können wir uns auch auf jenen von Magdalena Kappaurer freuen. Die Vorarlbergerin, die wenige Monate älter als Waldauf ist, bestreitet ebenfalls ihr erstes Weltcuprennen.