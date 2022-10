"Alltägliches.Anders." – so lautete das Motto einer Fotoausstellung von Günter Bauernfeind, die der Kulturausschuss der Gemeinde Assling von 14. bis 16. Oktober im Vereinshaus Assling durchführte. "Schon die Vernissage mit 60 Besuchern war ein voller Erfolg", freute sich der Fotograf über das große Interesse an seinen Werken. Diese zeigen Dinge täglichen Lebens in völlig anderem Licht, wobei Bauerfeind auch Einblicke in seine Arbeitsweise und das akribische Tüfteln an der richtigen Technik gewährte.