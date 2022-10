Die Kruckenkreuze in Kalkstein in Innervillgraten hat die Zeiten überdauert. Wie Dekoration prangen sie am hinteren Teil des Hauses Bethanien, das im Besitz der Pfarre Innervillgraten und damit der Diözese Innsbruck ist. Tausende Menschen sind schon an ihm vorbeigegangen – auf ihrem Pilgerweg zum Grab des Wilderers Pius Walder. Ob es dabei als mahnendes Relikt oder als Überbleibsel einer dunklen Ära wahrgenommen wurde, ist unerheblich.

Am Haus des Gebetes in Kalkstein angebracht sind drei Tafeln: In der Mitte befindet sich ein nimbierter Doppeladler, also ein Doppeladler mit Heiligenscheinen als klare Metapher des Austrofaschismus. An beiden Seiten flankiert ist er von einem Kruckenkreuz, dem Symbol der „Vaterländischen Front“, der Einheitspartei im autoritären Ständestaat (1934 bis 1938) von Engelbert Dollfuß, der bis zu seiner Ermordung beim Juliputsch 1934 Kanzler dieser Staatsform war.

Die Ästhetik der Dollfuß-Diktatur

Das Kruckenkreuz als solches hat eine lange Geschichte – von der Steinzeit über die Ostgoten und die Kreuzritter bis zum Symbol der Christlich Sozialen und der Vaterländischen Front. Immer war es mit der Berufung auf Götter und später auf das Christentum verbunden. Am 1. September 1933 hat es die Vaterländische Front als ihr Symbol ausgerufen.

Das Kruckenkreuz zu beiden Seiten des nimbierten Doppeladlers © Michael Egger

"Die Partei von Dollfuß war eine nach dem Vorbild des italienischen Faschismus gegründete Struktur, die nach dem Staatsstreich 1934 zur politischen Monopolorganisation wurde. Sie stand in Konkurrenz zum Nationalsozialismus und versuchte, in ihrer öffentlichen Inszenierung diesen einerseits nachzuahmen, andererseits aber auch eine eigene Ästhetik zu entwickeln, die man jener des Nationalsozialismus entgegen setzte", erklärt der Florian Wenninger, Leiter des Instituts für historische Sozialforschung Wien. Auch in diesem Zusammenhang habe das Kruckenkreuz eine wichtige Rolle gespielt. Wenninger: "Um es auf eine griffige Formel zu bringen: Das Kruckenkreuz war ein faschistisches Symbol, aber in Abgrenzung zum Hakenkreuz."

Nazi-Verweigerer gründete Dollfuß-Schule

Die Tafeln in Innervillgraten wurden in den 1930er Jahren von Vinzenz Schaller in Auftrag gegeben. Er hat als Ortsvorsteher von Kalkstein eine Schulklasse im Pfarrhaus eingerichtet. Die Schule bekam den Namen Dollfuß-Schule. Nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland, dem in keiner anderen Gemeinde in Österreich so wenige zustimmten, wie in Innervillgraten, hat Schaller die Tafeln versteckt. Nach Kriegsende wurden die Tafeln wieder an der Wand des Pfarrgebäudes angebracht.

Schaller wird eine aufrechte, christliche Gesinnung nachgesagt. Den Eid auf Hitler hat er verweigert. Er wurde gefangen genommen und in Berlin inhaftiert. Als er nach zahlreichen Verhören den Eid ablegte, kämpfte er in einer Strafkompanie für einen Stoßtrupp zum Angriff auf England. 1941 kam er nach Hause. 1943 wurde er nach einer unüberlegten Wette über die Kriegsdauer nach Dachau deportiert. Schaller wurde wieder bei der SS eingesetzt, floh nach Kriegsende aus einer Marschkolonne und ist im Juli 1945 in seine Heimat zurückgekehrt.

Das Haus Bethanien, wo das Kruckenkreuz angebracht ist, befindet sich gleich unter der Kirche © Ruggenthaler

Die andauernde Präsenz der Kruckenkreuze in Kalkstein ist für den Historiker Wenninger nicht angebracht. Er sagt: "Statt etwas zu normalisieren, was in einer Demokratie nicht normal sein sollte - die symbolische Huldigung einer Diktatur - sollte man die Kruckenkreuze und den Adler abnehmen. Man kann sie ja vorher fotografieren und diese Fotos, versehen mit der zugrundeliegenden Geschichte, an der Hauswand anbringen. Dann ist die historische Information nicht verloren, aber niemand setzt sich dem Verdacht aus, ein despotisches Regime zu verklären."

Florian Wenninger ist für die Entfernung des Kruckenkreuzes in Kalkstein © KK/Christopher Glanzl

Nicht so klar am Weg ist die Diözese. Von dort heißt es, wenn man die Geschichte von Vinzenz Schaller kenne, ginge es diesem wohl nicht um die Huldigung von Engelbert Dollfuß. Vielmehr sei die Schule nach dessen Ermordung durch Nationalsozialisten nach diesem benannt worden. Man betont, dass bei der Kruckenkreuz-Darstellung in Kalkstein eine Tafel zur Erklärung der Symbole angebracht sei.

Diözese denkt über Schritte bis zu Entfernung nach

Die Anfrage der Kleinen Zeitung zu den Kruckenkreuzen habe aber in der Diözese einen Überlegungsprozess gestartet, um zu erörtern, wie mit dieser Angelegenheit weiter umzugehen sei. "Eine Überarbeitung der angebrachten Tafel, um auf die Problematik der Symbolik des Kruckenkreuzes angemessen einzugehen, ist möglich. Etwaige darüber hinaus reichende Schritte bis hin zu einer Entfernung können nur in Abstimmung mit dem Bundesamt für Denkmalschutz umgesetzt werden und benötigen dementsprechend eine gewisse Laufzeit", informiert das Pressereferat.

Diese Erklärungstafel ist neben dem Kruckenkreuz angebracht © Michael Egger

Der Osttiroler Historiker Martin Kofler spricht in Zusammenhang mit diesem "Denkmal" von einem Kind seiner Zeit. Er ist für die Kontextualisierung der autoritären Symbolik mit größeren Zusatztafeln. "Zu sagen, der Arbeitermörder Dollfuß wird da geheiligt, das ist zu kurz gegriffen", stellt Kofler fest.