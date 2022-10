Fast zehn Jahre arbeitete die Matreierin Gertraud "Gerti" Brugger in Kanada im Gastgewerbe und als Eventmanagerin. Als sie eines Tages mitten in der Nacht einen Anruf bekam, indem ihr mitgeteilt wurde, dass sie unbedingt weißes, und ja kein gelbes Toilettenpapier für ein Outdoor-Event bereit stellen soll, war für sie klar, dass sie das "nicht ewig" machen wird und nicht mehr 24 Stunden am Tag erreichbar sein möchte. Sie wechselte den Job und landete im Hilton Whistler Resort und Spa.