Das Gerücht, dass die Fast Food-Kette Burger King nach Lienz kommt, ist so alt, wie die Niederlassung von McDonald´s in der Bezirksstadt. Doch nun scheinen derartige Pläne konkreter zu werden. Der Gemeinderat von Lienz ist heute Abend mit der Causa Burger King befasst. Ein Bebauungsplan soll beschlossen uns aufgelegt werden. Der Standort ist vis á vis der OMV-Tankstelle an der B100, angrenzend an die Firma Fagerer.