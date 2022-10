Im Rahmen eines Galaabends fanden sich alle Tiroler Kiwanis Klubs im Grand Hotel in Lienz ein. Auf dem Programm stand unter anderem die Übergabe des Tiroler Kiwanis Preises. Traditionell können alle Klubs einen Preisträger nominieren. Für den heurigen Preis wurde der Vorschlag des Clubs Lienz bestätigt. Übergeben wurde er an den gebürtigen Gaimberger Michael Außerlechner für seine Forschungsarbeiten an der Universitätsklinik Innsbruck. Außerlechner untersucht in nachgebautem menschlichen Gewebe aus dem 3D-Biodrucker Tumore.